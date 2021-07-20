تونس توجه رسالة إلى الكويت بعد وصول طائرة عسكرية تحمل مساعدات طبية

وجهت رئاسة الجمهورية التونسية رسالة إلى دولة الكويت، إثر وصول طائرات تحمل مساعدات طبية إلى البلاد، لدعم جهودها في مكافحة جائحة كورونا، في ظل صعوبة الأوضاع الصحية في البلاد.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، وكتبت: "رئاسة الجمهورية التونسية تعرب عن جزيل الشكر وبالغ التقدير لدولة الكويت الشقيقة، إثر وصول طائرة عسكرية كويتية تحمل 20 طنا من الأكسجين، إضافة إلى 400 أسطوانة أكسجين".

رئاسة الجمهورية تجدّد الإعراب عن جزيل الشكر وبالغ التقدير لدولة الكويت الشقيقة إثر وصول طائرة عسكرية محملة بعشرين طن من الأكسجين و400 أسطوانة اكسجين في إطار دعم جهود تونس في السيطرة على تفشي فيروس #كوفيد19. #TnPR pic.twitter.com/nrdosO4FX5 — Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) July 20, 2021

ولفتت إلى أن المساعدات الكويتية تأتي ضمن دعم جهود الدولة التونسية من أجل السيطرة على جائحة كورونا في البلاد.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، في تصريحات سابقة أمس الاثنين، إن مسألة نقص الأوكسيجين والمولدات الخاصة به سيتم حلّها قريبا، مؤكدا أنه لن يكون هناك شكاوى من هذا الأمر في المستقبل.

ولفت سعيد، بحسب وكالة أنباء تونس أفريقيا، إلى أن الجسور التي أقامتها عدة دول برا وبحرا وجوا ستساهم في حل هذه الأزمة.

ولفتت الوكالة إلى أن تلك الدول تضم الجزائر ومصر والكويت والسعودية.

وتعاني تونس من تفاقم الأوضاع الصحية بسبب تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا، الذي تحول إلى جائحة عالمية.