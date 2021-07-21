مسؤول إيراني: تعزيز العلاقات مع سلطنة عمان يساعد في ضمان استقرار المنطقة

قال حسين أمير عبد اللهيان، المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية، اليوم الأربعاء، إن استمرار المشاورات السياسية بين بلاده وسلطنة عمان سيعمل على ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأفادت وكالة "فارس"، صباح اليوم الأربعاء، بأن تصريحات حسين أمير عبد اللهيان جاءت على هامش لقائه بسفير سلطنة عمان في طهران، إبراهيم بن أحمد المعيني، والتي وصف خلالها العلاقات الإيرانية العمانية بأنها "أخوية ومتنامية".

وأكد عبد اللهيان أن تقوية العلاقات الودية بين طهران ومسقط في مختلف المجالات، وعلى وجه التحديد، في المجال البرلماني، وهي اللجنة التي تلعب دورا رائدا في زيادة مستوى فاعلية العلاقات الودية بين البلدين.

وأضاف المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني، أن بلاده مستمرة في إجراء المشاورات السياسية مع سلطنة عمان، باعتبارها عاملا مساعدا على ضمان الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط.

ومن جهته، شدد إبراهيم بن أحمد المعيني، السفير العماني في طهران، على وجوب تعزيز العلاقات بين الطرفين، الإيراني والعماني، في المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية، منوها إلى أن توسيع العلاقات الودية بين البلدين يساهم في زيادة التعاون بين البلدين على الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية، مشيرا إلى استعداد الحكومة والبرلمان العمانيين على تطوير التعاون مع إيران في شتى المجالات.