الحكومة المصرية تكشف حقيقة وجود بنزين مغشوش في محطات الوقود

كشفت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، حقيقة وجود بنزين مغشوش بمحطات الوقود في البلاد.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، ظهر اليوم الأربعاء، بيانا على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أكد من خلاله أن طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، كلف وزارته بالمرور، بشكل مفاجئ، على محطات البنزين، وجلب عينات من الوقود المتواجد بالمحطات، بهدف الوقوف على مدى ما تردد من أنباء حول وجود بنزين مغشوش بمحطات الوقود.

وسحبت الوزارة المصرية عينات من عدد من محطات الوقود، بشكل عشوائي، بمحافظات القاهرة الكبرى، وتم تحليلها بمعامل الوزارة، حيث أكد الوزير المصري أن نتائجها جاءت مطابقة للمواصفات.

وأفاد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بأنه يجري متابعة دقيقة ومستمرة لما يرده من شائعات، وبأن تصريح وزير البترول والثروة المعدنية يأتي للرد على مثل هذه الشائعات، مضيفا أن الوزارة المصرية تقوم بالتفتيش على جميع مستودعات تخزين وتوزيع البوتاجاز على مستوى المحافظات، ومتابعة ضمان توفير الأسطوانات.