الملك المغربي يؤدي صلاة العيد في مدينة فاس

أدى الملك المغربي، محمد السادس، صلاة عيد الأضحى في مدينة فاس بالمغرب، اليوم الأربعاء.

وبحسب ما نشره موقع "ماب إكسبريس"، رافق الملك المغربي في صلاته ولي العهد الأمير الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير رشيد.

وتمت صلاة العيد وسط اجراءات وتدابير وقائية مشددة، حيث لم يلق الملك المغربي خطبة العيد المعتادة حفاظا على فترة الحظر الذي فرض بسبب فيروس كورونا، ليقوم الملك المغربي، بعد الصلاة، "بنحر أُضحية العيد الأولى اقتداء بسنة الرسول الكريم، فيما قام الإمام بنحر الأُضحية الثانية"، وفقا للموقع.