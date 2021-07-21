إعلام: إسرائيل تخرق الأجواء اللبنانية

كشف الجيش اللبناني، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، عن اختراق طائرة استطلاع إسرائيلية الأجواء اللبنانية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، صباح اليوم الأربعاء، بأن مديرية التوجية بقيادة الجيش اللبناني، قد نشرت بيانا أكدت من خلاله أن سلاح الجو الإسرائيلي خرق الأجواء اللبنانية، أمس الثلاثاء، عند الساعة 16:30، من فوق بلدة الناقورة، على الحدود اللبنانية الإسرائيلية المشتركة.

وذكر بيان الجيش اللبناني أن طائرة الاستطلاع الإسرائيلي نفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب اللبناني، إلى أن غادرت الأجواء اللبنانية عند الساعة 17:25 من فوق بلدة كفر شوبا.

في سياق متصل، قال الجيش اللبناني، أمس الثلاثاء، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية: "تعرضت منطقة وادي حامول تلة ارمز لقصف مصدره مدفعية العدو الاسرائيلي، ولم يفد عن وقوع إصابات أو حدوث أضرار. وقد استهدفت المنطقة بـ 12 قذيفة مدفعية عيار 155 على خلفية ادعاءات العدو سقوط صاروخين في الأراضي المحتلة مصدرها لبنان".

وأضاف أن وحدة من الجيش عثرت على منصات لإطلاق صواريخ في بلدة صور جنوبي البلاد، قائلا: "عثرت وحدة من الجيش في محيط منطقة القليلة على 3 مزاحف لإطلاق صواريخ نوع غراد 122 ملم على أحدها صاروخ كان معدا للاطلاق تم تعطيله من قبل الوحدات المختصة".

يشار إلى أن إطلاق الصاروخين جاء قبل ساعات من زيارة هي الأولى لرئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، لمنطقة شمالي إسرائيل. وهذه هي المرة الأولى منذ تنصيب حكومة بينيت في 13 يونيو/حزيران الماضي، التي يتم فيها إطلاق صواريخ من لبنان إلى إسرائيل.

وكانت آخر مرة أطلقت فيها صواريخ من لبنان على شمالي إسرائيل خلال عملية "حارس الأسوار" التي أطلقها الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة، في الفترة بين 10 إلى 21 مايو/أيار الماضي.

وفي 19 مايو أطلقت أربعة صواريخ من لبنان تجاه إسرائيل، انفجر أحدها في منطقة مكشوفة، وردا على ذلك، أطلقت مدفعية الجيش الإسرائيلي النار على 16 هدفا داخل الأراضي اللبنانية.