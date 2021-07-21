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    رسالة من حفتر إلى وزير الدفاع الروسي ينقلها المحجوب

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    أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، اليوم الأربعاء، أن وفدا من الجيش يرأسه الفريق خيري التميمي مدير مكتب القائد العام المشير خليفة حفتر، يصل إلى العاصمة الروسية موسكو، حاملا معه رسالة لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، من المشير حفتر.

    موسكو - سبوتنيك. وقال المحجوب في حديث لوكالة "سبوتنيك":

    مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول إنجازات الدبلوماسية والسياسة الخارجية الروسية لعام 2019
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    لافروف حول تصريح حفتر بشأن نقل السلطة في ليبيا: موسكو لا تدعم هذا القرار
    "يصل اليوم وفد من الجيش الوطني الليبي يرأسه الفريق خيري التميمي مدير مكتب القائد العام يحمل معه رسالة من القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إلى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو".

    يذكر أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف بحث الأسبوع الماضي مع المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيش جهود التسوية السياسية والتقدم في خاطرة الطريق للتوسية في ليبيا، والتي تهدف لإجراء انتخابات عامة بنهاية العام.

    وأعربت موسكو عن قلقها في مناسبات عديدة من التعثر في الجدول الزمني الذي أقرته الأمم المتحدة والفصائل السياسية الليبية في تونس العام الماضي، لحل الصراع الذي تعيشه البلاد بطريقة سلمية.

    وتشهد ليبيا خلافات حاليا حول القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقبلة؛ فيما تستمر محاولات العمل على توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية المنقسمة بين الشرق والغرب.

    وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، ورئيس المجلس الرئاسي الجديد، السلطة بشكل رسمي، منتصف آذار/مارس الماضي؛ وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في نهاية العام الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.

    وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.

    انظر أيضا:

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