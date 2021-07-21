تونس... انتشال 17 جثة لمهاجرين غرق قاربهم قرب سواحل البلاد

انتشلت البحرية التونسية، مساء اليوم الأربعاء، 17 جثة وتمكنت من إنقاذ 160 مهاجرا غير نظامي بعد غرق قارب كانوا على متنه قادما من ليبيا.

وقال الهلال الأحمر التونسي إن الحادث وقع قرب سواحل مدينة جرحيس بولاية مدنين جنوب شرقي البلاد، بحسب ما نقلته قناة نسمة المحلية.

وعثرت البحرية التونسية على جثث الضحايا بمحيط محرك القارب، وهم والناجون من جنسيات مختلفة وأغلبهم من بنغلاديش.

وبحسب المصدر ذاته، جرى إدخال الناجين إلى الميناء التجاري بجرجيس بمساعدة الهلال الأحمر الذي تكفل بالاسعاف والإعاشة تمهيدا لإيوائهم وإخضاعهم للحجر الصحي الاجباري.

وفي الخامس من الشهر الجاري، أعلنت السلطات التونسية، إنقاذ 78 مهاجرا أجنبيا من الغرق وانتشال 49 جثة، بعدما غرقت قواربهم قبالة سواحل مدينة صفاقس جنوبي البلاد.

وقبل ذلك بأيام، ذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية نقلا عن الهلال الأحمر إنه جرى "إنقاذ 84 مهاجرا غير نظامي، و43 آخرين في عداد المفقودين بسواحل جرجيس".

وتعد السواحل التونسية والليبية منطلقا للهجرة غير النظامية من تونس ودول أفريقيا جنوب الصحراء إلى القارة الأوروبية.