الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي فوق سماء مدينة حمص

تصدت الدفاعات الجوية السورية، ليل الأربعاء/الخميس، لعدوان اسرائيلي فوق سماء مدينة حمص.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك"، إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية أطلقت من فوق الأراضي اللبنانية، وحاولت استهدف بعض المواقع العسكرية بمحيط مدينة حمص.

وأضاف المصدر، أن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى هدفها ".

وتابع المصدر "يتم حاليا التدقيق في الأضرار الناجمة عن هذا العدوان".

وأكد مراسل "سبوتنيك" في المنطقة الوسطى، أن أصوات الانفجارات التي سمعت في ريف حماة الغربي ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية للعدوان الإسرائيلي، نافيا تسجيل أي عدوان على محافظة حماة.

ونشرت قناة "الإخبارية السورية" مقاطع فيديو، لتصدي الدفاعات الجوية السورية للعدوان الإسرائيلي على حمص.

كان آخر هجوم إسرائيلي على الأراضي السورية نفذ باتجاه جنوب شرق حلب، مستهدفا بعض النقاط في منطقة السفيرة، أمس الأول (الاثنين)، واقتصرت الخسائر على الماديات.