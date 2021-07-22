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    نفق القطار العثماني تحفة أثرية يزيد عمرها عن مئة عام في فلسطين، 22 يوليو 2021

    نفق القطار العثماني تحفة أثرية يزيد عمرها عن مئة عام

    © Sputnik . Ajwad Jradat
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    على بعد 9 كيلومترات شرق محافظة طولكرم، تحت سفح أحد الجبال، يقع نفق سكة القطار العثماني، الذي يتجلى فيه جمال المكان وروعة البناء المتمثلة في جدرانه المقوسة والتجويفات الداخلية التي كانت محفورة في داخله.

    نفق القطار العثماني في بلدة بلعا الجبلية، شيد قبل 120 عام في فترة الحكم العثماني ليربط سوريا والأردن وفلسطين في طريق يصل الى الديار الحجازية، وكان الركاب ينتظرون في داخل هذا النفق مواعيد وصول القطار، الذي كان يعد نقطة انطلاق لعدد من المدن المجاورة.

    نفق القطار العثماني تحفة أثرية يزيد عمرها عن مئة عام في فلسطين، 22 يوليو 2021
    © Sputnik . Ajwad Jradat
    نفق القطار العثماني تحفة أثرية يزيد عمرها عن مئة عام في فلسطين، 22 يوليو 2021

    يقول الباحث التاريخي، حسن توفيق: "لقد تم تشييد نفق القطار العثماني في عهد السلطان عبد الحميد الثاني على أنقاض خربة رومانية وبيزنطية في الفترة بين عامي 1876 و1908، وهو تحفة أثريّة عثمانية ومعلم تاريخي هام، حيث يبلغ طوله 240 مترا وعرضه 7 أمتار وارتفاعه 12 مترا، وتوقّف العمل فيه خلال الحرب العالمية الأولى بعد انهيار الدولة العثمانية، ومن ثم تم استخدامه من قبل الانتداب البريطاني على فلسطين عام 1923 في نقل الجنود والعتاد، وبعد خروج البريطانيين استخدم أخيرا من قبل إسرائيل في العام 1948 لطرد وتهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم".

    نفق القطار العثماني تحفة أثرية يزيد عمرها عن مئة عام في فلسطين، 22 يوليو 2021
    © Sputnik . Ajwad Jradat
    نفق القطار العثماني تحفة أثرية يزيد عمرها عن مئة عام في فلسطين، 22 يوليو 2021

    النفق العثماني أو الخرق كما يسميه سكان بني بواسطة السخرة، وهم الجنود الذين كانوا يقومون بالخدمة العسكرية الإجبارية في الدولة العثمانية، مستخدمين وسائل بدائية لحفره، وكان يستخدم النفق لنقل الحجاج إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة.

    ويقول توفيق: "لقد استعانت الدولة العثمانية بمجموعة من المهندسين الألمان والأتراك وذلك لصعوبة الحفر مع الإمكانيات البدائية المتوفرة، ولقد تم إنجازه بعمل شاق ليربط فلسطين بالعالم".

    وتابع: "ما تبقى من النفق العثماني الآن هو شكله العام، لكنه يعد وجهة سياحية للعائلات في طولكرم والمدن المحيطة للاستمتاع بجمال بنائه وبالطبيعة الجبلية المحيطة به والنباتات التي تزين حوافه كالزعتر والحنون، لتوفر للزائرين مزيداً من الراحة والاستمتاع بالأجواء الجميلة والمناظر الخلابة".

    نفق القطار العثماني تحفة أثرية يزيد عمرها عن مئة عام في فلسطين، 22 يوليو 2021
    © Sputnik . Ajwad Jradat
    نفق القطار العثماني تحفة أثرية يزيد عمرها عن مئة عام في فلسطين، 22 يوليو 2021

    من جهته، قال عضو بلدية بلعا، مصطفى شحرور: "إن الخرق يحتاج إلى ترميم للحفاظ على مكانته التاريخية والأثرية، بعدما تم إدراجه على الخارطة السياحية والأثرية لمحافظة طولكرم وبناء بعض المرافق لتسهل زيارته والتمتع بمنظره الجميل".

    نفق القطار العثماني جزء من تاريخ فلسطين، وشاهدا على حقب زمنية تعود إلى الفترة الرومانية والبيزنطية والعثمانية، لكنه يحتاج إلى تبني وترميم من قبل الجهات المعنية ليكون وجهة سياحية كبيرة في فلسطين.

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