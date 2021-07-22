لبنان يبلغ الأمم المتحدة باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية لسيادته

وأفاد حساب الرئاسة اللبنانية عبر تويتر بأن الرئيس ميشال عون "طلب من وزيرة الخارجية بالوكالة إبلاغ مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة ضرورة إعلام الأمانة العامة للامم المتحدة باستمرار انتهاك السيادة اللبنانية من القوات الإسرائيلية".

الرئيس عون طلب من وزيرة الخارجية بالوكالة إبلاغ مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة ضرورة إعلام الأمانة العامة للامم المتحدة باستمرار انتهاك السيادة اللبنانية من القوات الإسرائيلية لا سيما في ضوء استخدام الأجواء اللبنانية من أجل استهداف الأراضي السورية والتي كان آخر نماذجه فجر اليوم — Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 22, 2021

وأوضح الحساب أن تلك الخطوة تأتي "في ضوء استخدام الأجواء اللبنانية من أجل استهداف الأراضي السورية والتي كان آخر نماذجه فجر اليوم".

وكشف الجيش اللبناني، في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء الماضي، عن اختراق طائرة استطلاع إسرائيلية الأجواء اللبنانية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن مديرية التوجية بقيادة الجيش اللبناني، قد نشرت بيانا أكدت من خلاله أن سلاح الجو الإسرائيلي خرق الأجواء اللبنانية، يوم الثلاثاء الماضي، عند الساعة 16:30، من فوق بلدة الناقورة، على الحدود اللبنانية الإسرائيلية المشتركة.

وذكر بيان الجيش اللبناني أن طائرة الاستطلاع الإسرائيلي نفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب اللبناني، إلى أن غادرت الأجواء اللبنانية عند الساعة 17:25 من فوق بلدة كفر شوبا.

يأتي ذلك في أعقاب تهديد أطلقه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، بالرد "علنا ​​أو سرا على أي خرق للسيادة الإسرائيلية من لبنان أيا كان المسؤول عن هذا الخرق"، وذلك في تعليقه على هجمات صاروخية نفذت من الأراضي اللبنانية.

وشهد فجر الثلاثاء الماضي، قصفا متبادلا في المناطق الحدودية جنوب لبنان، إذ قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي مواقع جنوبي لبنان، وذلك ردا على إطلاق قذيفتين باتجاه مواقع إسرائيلية، فيما دعت "قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان" (يونيفيل)، الطرفين، إلى تجنب التصعيد.