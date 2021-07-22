البحرين تخفف إجراءات مواجهة كورونا بعد استقرار الوضع

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الخميس، الانتقال إلى المستوى الأخضر ضمن "آلية الإشارة الضوئية"، اعتبارا من يوم غد الجمعة، وفقا لتقييم متوسط نسبة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في منشور عبر حسابها الرسمي عى موقع "تويتر"، إن "الإعلان عن الانتقال إلى المستوى الأخضر جاء بعد الانتهاء من فترة المستوى البرتقالي، الذي تم الانتقال إليه احترازيا أثناء إجازة يوم عرفة وأيام عيد الأضحى المبارك، بناء على ما تم الإعلان عنه مسبقا بشأن عدم خضوع بعض المناسبات لمعطيات "الآلية" لما يشكل التجمع فيها من خطر على صحة وسلامة الجميع".

الفريق الوطني الطبي: الانتقال للمستوى الاخضر ضمن "آلية الإشارة الضوئية" وفقاً لتقييم متوسط نسبة الحالات القائمة الجديدة من إجمالي الفحوصات للمرحلة الحالية بدءاً من الجمعة 23 يوليو 2021 بعد تطبيق إجراءات المستوى البرتقالي احترازيًاhttps://t.co/TnlUuOWGqk pic.twitter.com/P3y4gMJTZ7 — وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) July 22, 2021

ويشمل الإجراء فتح العديد من القطاعات والأنشطة أمام المتطعمين، الذين أتموا 14 يوما بعد الجرعة الثانية والمتعافين من خلال إبراز الشعار باللون الأخضر في تطبيق "مجتمع واعٍ"، ولمن هم دون الـ 12 عاما بصحبة شخص متطعم أو متعاف.

وتشمل القطاعات المقرر إعادة فتحها، دور السينما وإقامة المناسبات والمؤتمرات في المناطق الداخلية وحضور الجماهير للفعاليات الرياضية في المناطق الداخلية.

كما يتضمن المستوى الأخضر فتح القطاعات والأنشطة للمتطعمين وغير المتطعمين، والتي تشمل المجمعات والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمراكز الرياضية ومحلات الحلاقة والصالونات والألعاب الترفيهية ودخول المراكز الحكومية وإقامة المناسبات والمؤتمرات في المناطق الخارجية وحضور الجماهير للفعاليات الرياضية في المناطق الخارجية.

وزارة الصحة: عدد الحالات القائمة تحت العناية 9 حالات، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 6 حالات في حين أن 772 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 781 حالة قائمة #حماية_والتزام #كلنا_فريق_البحرين — وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) July 21, 2021

هذا وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، أمس الأربعاء أن عدد الحالات القائمة تحت العناية بلغت 9 حالات، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 6 حالات في حين أن 772 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 781 حالة قائمة.