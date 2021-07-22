السيسي على "الدراجة" يتجاذب أطراف الحديث مع مواطن ويقدم له النصح.. فيديو

التقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أثناء قيامه بجولة بالدراجة الهوائية في مدينة العلمين الجديدة، بأحد المواطنين.

وتبادل الرئيس المصري الحديث مع المواطن وهو مجند يدعى أيمن، حيث دار الحديث عن الأحوال المعيشية للمواطن، والتحديات التي تواجهه كشاب.

وأوضح الشاب للرئيس أنه كان يعمل فى مكتبة بسيطة، فى مسقط رأسه بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية، حيث يتقاضى راتبا يبلغ 1500 جنيه.

وقدم السيسى نصيحة للشاب، البالغ من العمر 29 عامًا، حيث حثه على العمل المستمر، ونصحه بالمثابرة وتحمل الصعاب حتى يحقق النجاح فى حياته، كما طمأنه الرئيس في نهاية اللقاء بأن مرافقيه سيدونون بيانات الشاب.