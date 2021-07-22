قضية هزت مصر... قصة "الانتصار" الذي قتل صاحبه

ضجت منصات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بمنشورات المصريين الممزوجة مشاعرهم بالغضب والحزن والصدمة، تجاه قضية هزت الرأي العام في البلاد وأثارت تفاعلا واسعا.

وتداول المستخدمون المصريون منشورات لشاب يدعى "أحمد محمد"، والذي لقي حتفه قتلا داخل منزله، وقيل إن زوجته هي من سدد له الطعنة القاتلة في الصدر بعد خلافات أسرية تقليدية.

المفارقة، أن أحد المنشورات الأكثر تداولا من صفحة الشاب المقتول، كان يمتدح فيه زوجته ويصفها بـ"أعظم انتصاراته"، كما رصد المستخدمون ردودا غرامية لها على منشوراته.

أغلق حساب الزوجة بعد انتشار القضية، وحققت أحدث المنشورات الموجودة بصفحة الزوج انتشارا وتفاعلا كبيرين، وسط مطالبات جماعية بمعاقبة الزوجة على فعلتها، حيث أطلق هاشتاغ تحت عنوان "حق محمد أحمد عبد الحفيظ".

وفقا لتحريات لرجال الأمن، فإن المجني عليه والمتهمة متزوجان منذ 4 سنوات، ولديهما طفلان أحدهما 3 سنوات، والآخر عام ونصف.

بعد تدخل السلطات، تبين أن جريمة القتل وقعت بمركز طوخ في محافظة القليوبية (شمال القاهرة)، حيث سُددت طعنة قاتلة بالسكين إلى صدر الزوج.

بدأ الأمر بتلقي الأجهزة الأمنية في القليوبية بلاغا من الأهالي يفيد بمقتل محاسب على يد زوجته التي طعنته بسبب خلافات بينهما، حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".

وبعد انتقال رجال الأمن إلى موقع الجريمة تبين أن الزوجة البالغة من العمر 25 سنة وتدعى "ريهام" وهي ربة منزل، قتلت الزوج 28 سنة، ويعمل محاسبا بسبب خلاف حول مصاريف البيت.

وكشفت التحريات أن مشاجرة نشبت بين الزوجين في المطبخ وتطورت إلى التشابك بالأيدي، وأمسكت الزوجة سكينا وطعنت به زوجها في صدره، ليسقط جثة هامدة.

ألقت الشرطة القبض على الزوجة والسلاح المستخدم في الواقعة، وشرعت في استكمال التحريات حول الواقعة. أمرت النيابة العامة بحبس الزوجة 4 أيام على ذمة التحقيق.