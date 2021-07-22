تسجيل
17:47 GMT22 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الأجهزة الأمنية العراقية تداهم ملاذ أمني تنظيم داعش محافظة ديالى

    تحذيرات من نشاط " قوي" لـ"داعش" في العراق بعد تفجير مدينة الصدر ببغداد

    © Photo / Iraqi Security Cell
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1049087769_0:5:1232:698_1200x675_80_0_0_1f32a9e23cb7616bd930d0db075003d2.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202107221049631871-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7--%D9%82%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%80%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/

    فسر باحثون في الشأن العراقي الرسالة التي أراد تنظيم "داعش" الإرهابي إيصالها من خلال تفجير "ليلة العيد" بأن التنظيم (المحظور في روسيا) "موجود وبكل قوة".

    بغداد– سبوتنيك. ويقول الباحث والأكاديمي العراقي عصام الفيلي في حديث لـ"سبوتنيك" إن "طبيعة التفجير ومكان التفجير وتوقيته يعطي إشارة بأن تنظيم "داعش" الإرهابي يعلن عن وجوده بكل قوة، وبالتالي التنظيم الإرهابي يبعث رسالة على أنه قادر على الوصول إلى أي مكان كجزء من عملية واستراتيجية موجهة إلى أتباعه بأنه من القوة لتجاوز كل التوقعات، التي يتوقها المراقبون في هذا الإطار".

    ووقع تفجير "ليلة العيد" بحزام ناسف يرتديه انتحاري في سوق شعبية بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد الاثنين الماضي، راح ضحيته 30 قتيلا وأكثر من 50 جريحا وفقا لخلية الإعلام الأمني في العراق.

    وأضاف أن "التفجير يعكس طبيعة التحديات، التي يمارسها تنظيم "داعش" الإرهابي سواء كان للأحزاب السياسية أو الفصائل المسلحة أو حتى الأجهزة الحكومية، مدينة الصدر صحيح أنها تمثل أكثرية لأتباع التيار الصدري (بزعامة مقتدى الصدر)، لكن في نفس هي تمثل مكان لتواجد الفصائل والأحزاب الشيعية المسلحة، التي تمتلك أجهزة استخبارات في هذا الإطار".

    التفجير يؤكد حاجة العراق لدعم دولي

    وبحسب الفيلي، فإن عودة التفجيرات في بغداد بعد سنوات من غيابها عن المشهد العراقي يؤكد حاجة البلاد للدعم الدولي لمواجهة الإرهاب في ظل وجود امتداد "قوي" للتنظيم الإرهابي في دول جوار العراق.

    وقال: "امتدادات التنظيم الجغرافية في الجوار العراقي قوية جدا، وهنا أتحدث بالتحديد عن بعض المناطق سواء كانت في سوريا أو غيرها ولذلك أقول أنه لا بد أن يكون هناك تنسيق وتحرك".

    انفجار مدينة الصدر
    © REUTERS / WISSAM AL-OKAILI
    مقتل 12 طفلا بينهم رضيعة خلال تفجير مدينة الصدر  
    وتابع "هذا التنظيم هو تنظيم عالمي وليس تنظيما إقليميا أو مناطقيا لكي نقول أنه تم القضاء عليه، والعراق بحاجة إلى دعم دولي من كل القوى في هذا الإطار".

    "داعش" وقوات التحالف يعملون على خلق الفتنة في العراق

    من جهته، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عبد الخالق العزاوي أن "داعش الإرهابي يستهدف في أوقات معينة مثل الأعياد وفي شهر رمضان وخاصة الأماكن المزدحمة وحاول سابقا استهداف النسيج الاجتماعي العراقي بضرب مناطق شيعية مرة ومرة أخرى مناطق سنية، لكن الشعب العراقي واع لهذه الأعمال والفتنة الطائفية ولت ومضت والحمد لله".

    وأضاف العزاوي في حديث لـ"سبوتنيك" أن "هذه الفتنة ليست وليدة اليوم، قوات التحالف الدولي من القوات الأمريكية ومن مختلف الجنسيات موجودة في العراق لزعزعة المحافظات وخلق الفتنة والطائفية في البلد وهم أعداء للأمة الإسلامية وللعراق، وأيضا ما حصل سابقا في أعوام 2007 و 2008 كانت هذه القوات تمد بعض الجماعات المسلحة، التي تسعى للخراب ولزرع الطائفية وهذا على مرأى العين ومسمع الأذن".

    "تنظيم داعش لعبة كارتونية دولية"

    ووصف العزاوي، تنظيم "داعش" الإرهابي بأنه لعبة كارتونية دولية، مؤكدا أن المعركة الحالية هي معركة معلومات واستخبارات.

    وقال: "حاليا ليست لدينا معركة على الأرض مع داعش الإرهابي، لدينا مجاميع تتكون من 3 عناصر أو 5 على الأكثر تعمل على إيجاد خرق أمني هنا أو هناك، لكن داعش ما زالت قوية بالجهد الاستخباراتي، واليوم معركتنا مع داعش معركة معلومات واستخبارات فقط، أما معركة على الأرض فلا توجد أي معركة حاليا في كل المحافظات مع التنظيم الإرهابي وحتى على الحدود".

    تداعيات انفجار بغداد، العراق 7 يونيو/ حزيران 2018
    © AFP 2021 / Ahmad Al-Rubaye
    انفجار عبوة ناسفة في مدينة الصدر شرقي بغداد
    وأضاف "للأسف الشديد داعش لعبة دولية كبيرة وهي أشبه بلعبة الكارتون، لكن اليوم الجهد هو جهد استخبارات فقط ويجب أن تغذى المعلومات من قبل أشخاص يحملون المسؤولية ويجب أن يكون هناك تقاطع للمعلومات بين الأجهزة الاستخباراتية".

    دعم الحكومة العراقية "واجب"

    وحول خطوات الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي لمواجهة الإرهاب في البلاد، يرى العزاوي انه يجب العمل على تقوية الحكومة الحالية التي جاءت بعد حكم أحزاب إسلامية "فشلت" بقيادة البلاد .

    وقال العزاوي: "الحكومة ما زالت فتية والسيد مصطفى الكاظمي جاء بعد تغيير جذري وعلى مدى حكومات إسلامية حكمت البلد وفشلت بقيادة البل ، الرجل غير محسوب على التيارات الإسلامية التي أصبحت اليوم مكروهة من قبل الشعب".

    وأضاف: "نعم هناك تمثيل لها داخل قبة البرلمان لكن السيد مصطفى الكاظمي لا يحسب على هذه الأحزاب، ولذلك تأملنا خيرا في التجديد على اعتبار أن الرجل لا ينتمي لهكذا أحزاب، ويجب أن نعمل على تقوية هذه الحكومة ولا نتربص للأخطاء التي يمكن أن تحدث هنا وهناك من خلال الوزارات والأجهزة الأمنية".

    انظر أيضا:

    العراق يعلن ضبط مجهز أسلحة وعتاد لتنظيم "داعش" في الأنبار
    الأمن العراقي يدمر أربعة أوكار ويضبط طائرة مسيرة لتنظيم "داعش" في كركوك
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مقاتلة تشيك ميت في معرض ماكس 2021
    "كش ملك"... ماذا يقف خلف تسمية المقاتلة الروسية الجديدة
    بايدن: أدركت لأول مرة أنني رئيس عندما جلست أمام بوتين
    بايدن: أدركت لأول مرة أنني رئيس عندما جلست أمام بوتين
    المقاتلة تشيك ميت
    المقاتلة الروسية "تشيك ميت"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك