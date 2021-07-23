تسجيل
07:35 GMT23 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    تونسيون ينتظرون تلقي اللقاح أمام أحد مراكز التطعيم بالعاصمة تونس 20 يوليو 2021

    بعد إقالة وزير الصحة... مطالب بتوسيع التغيير الوزاري وبمحاسبة الحكومة في تونس

    © AFP 2021 / FETHI BELAID
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/14/1049620386_0:174:3162:1953_1200x675_80_0_0_8cbae922d0d4e1fc90704ac13beb0353.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202107231049634007-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/

    بعد فترة وجيزة من التفاؤل بقرب انفراج الأزمة الصحية إثر وصول عدد مهم من اللقاحات إلى البلاد، انفجرت أزمة جديدة في تونس انتهت بإقالة وزير الصحة فوزي مهدي، في حين انقسمت مطالب السياسيين بين تفعيل التغيير الوزاري المعلق ورحيل الحكومة برمتها.

    حيث شهدت معسكرات قرطاج والقصبة تراشقا كلاميا بين رئيس الحكومة هشام المشيشي من جهة، الذي حمّل وزير الصحة فوزي مهدي مسؤولية فتح مراكز التلاقيح لعموم المواطنين أيام العيد دون سابق إعلام، معتبرا أن تعطيل التغيير الوزاري تسبب في كارثة صحية، وبين رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي استضاف وزير الصحة المقال واتهم أطرافا لم يذكرها بتعمد نشر العدوى في البلاد والتفكير في التغيير الوزاري بينما تعاني البلاد من نقص حاد في التزود بالأكسجين.

    شوراع مدينة تونس، تونس 21 يناير 2021
    © Sputnik . Meriem Gdira
    صدمة في تونس.. فيديو لجثث ضحايا كورونا بجانب القمامة في أكبر مستشفيات البلاد
    وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد قرر يوم 20 يوليو/ تموز الجاري إقالة وزير الصحة فوزي مهدي على خلفية اتخاذه قرارا يقضي بفتح مراكز التلقيح في جميع أنحاء الجمهورية للمواطنين الذين تفوق أعمارهم الـ 18 سنة دون إعلام الأطراف المعنية مما تسبب في حالة من الاكتظاظ والفوضى والتدافع  وتهشيم المعدات الطبية.

    واعتبر رئيس الحكومة في لقاء جمعه بإطارات من وزارة الصحة أن فتح مراكز التلقيح يوم العيد "قرار شعبوي ويمكن وصفه بالإجرامي" متهما وزير الصحة بسوء التسيير في قيادة الوزارة وبالتخاذل في اتخاذ القرارات المناسبة لمجابهة الأزمة الوبائية، مضيفا أنه تأخر في إقالة الوزير الذي شمله التحوير الوزاري منذ  كانون الثاني 2021.

    وعلى عكس أحزاب الحكم التي ذهبت إلى المطالبة بالتسريع في تفعيل التحوير الوزاري المعلق، اعتبرت أحزاب المعارضة أن إقالة وزير الصحة لم تكن سوى شماعة علّقت عليها الحكومة أخطائها وفشلها الذريع في إدارة الأزمة، تزامنا مع رفع حزب التيار الديمقراطي شكاية جزائية ضد رئيس الحكومة.

    إلى ذلك نشرت منظمة أنا يقظ (منظمة رقابية غير حكومية) وثيقة تتضمن مراسلة بين ديوان وزير الصحة ووزير الداخلية بتاريخ 19 يوليو 2021، تتعلق بتأمين 29 مركز تلقيح خلال الأيام المفتوحة للتلقيح يومي العيد من قبل الأمن الوطني.

    وقالت المنظمة إن هذه الوثيقة تفند ادعاءات رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي الذي صرح بأن وزير الصحة لم يعلم السلطات المعنية بقرار فتح مراكز التلقيح، مطالبة إياه بالاستقالة نظرا لـ "فشله الذريع في إدارة الجائحة وفي تأمين التلقيح لجميع التونسيات والتونسيين دون تمييز ومحسوبية".

    مسؤولية الحكومة

    تونسيون ينتظرون تلقي اللقاح أمام أحد مراكز التطعيم بالعاصمة تونس 20 يوليو 2021
    © AFP 2021 / FETHI BELAID
    رئيس وزراء تونس يتهم وزير الصحة المقال باتخاذ قرارات شعبوية وإجرامية
    وفي تصريح لـ "سبوتنيك"، اعتبر النائب بالبرلمان عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي أن إقالة وزير الصحة فوزي مهدي قرار يُراد منه الصاق مخلفات الأزمة الوبائية لشخص ما، مضيفا أن "وزير الصحة تحوّل إلى شماعة تعلّق عليها هذه الحكومة أخطائها في إدارة الأزمة وفشلها في انقاذ حياة المواطنين".

    وقال الرحوي إن وزير الصحة المقال بذل كل ما لديه من أجل إخراج البلاد من الأزمة الوبائية في ظل امكانيات شحيحة لا تسمح له بتحقيق نتائج جدية، مشيرا إلى أن الحكومة لم تدعمه لا بالموارد المادية أو البشرية، وأن البرلمان أنهكه بجلسات مسائلة أسبوعيا والتي استجاب لها برحابة صدر.

     وأضاف أن الحكومة والحزام البرلماني الداعم لها يتحملان مسؤولية الوضع الصحي الخطير الذي بلغته البلاد وارتفاع عدد الوفيات إلى مستوى غير متوقع، على اعتبار أن الحكومة "تأخرت في اتخاذ قرار الحجر الصحي الشامل، ولم تحقق وعدها بتلقيح 4 مليون مواطن بحلول موفى يونيو 2021، ولم تبذل أي مجهود لجلب اللقاح والإعداد اللوجستي للقيام بالتطعيم".

    ويرى الرحوي أن ما يحصل في تونس يستوجب رحيل هذه الحكومة وحزامها البرلماني المكون من حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة الذين أداروا ظهرهم لحق المواطنين في الحياة وركزوا اهتماماتهم على إصدار قوانين لحماية المهربين ومبيضي الأموال والتفريط في سيادة البلاد من خلال تمرير صندوق التنمية القطري.

    وتابع "الطبقة الحاكمة مارست الإجرام في حق الشعب التونسي، ففي الوقت الذي يئن فيه المواطنون من مخافتن الجائحة الوبائية لم تتوانى هذه الحكومة في ممارسة التجويع عبر إقرار زيادات في أسعار المواد الأساسية والماء والكهرباء".

    شكوى ضد رئيس الحكومة

    الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج، تونس 12 ديسمبر 2020
    © AFP 2021 / FETHI BELAID
    الرئيس التونسي يوجه الجيش بـ"الحرب على كورونا"
    بدوره، أكد النائب بالبرلمان عن التيار الديمقراطي لسعد الحجلاوي لـ "سبوتنيك"، أن حزبه قدّم شكوى جزائية ضد رئيس الحكومة هشام المشيشي لدى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بدعوى التقصير في أداء المهام والامتناع عن الانجاد القانوني والقتل غير العمد.

    وقال إن حزبه يحمّل رئيس الحكومة وفريقه البرلماني الداعم له مسؤولية ما يحصل من تفجر للوضع الصحي وارتفاع لضحايا الوباء، مضيفا "إذا كانت هذه الحكومة عاجزة عن حماية حياة المواطنين واتخاذ اجراءات ناجعة لإنقاذ أرواحهم فما عليها سوى الاستقالة وتسليم الأمانة لمن هو أجدر بها".

    وتابع "رغم الفشل المتكرر وانتشار العدوى بفيروس كورونا وكثرة الوفيات، ما يزال هذا الفريق الحكومي متمسكا بكرسي الحكم وممعنا في المضي في تجربة الفشل الذريع في إدارة الأزمة الوبائية واتخاذ قرارات مميتة، وهو ما يمكن وصفه بالجريمة".

    واعتبر الحجلاوي أن فتح مراكز التلقيح يومي العيد بشكل مفاجئ وغير منظم هو قرار ارتجالي وغير مسؤول على اعتبار أنه سيتسبب في انتشار العدوى بالنظر إلى الاكتظاظ الهائل الذي خلّفه.

    وأضاف أنه لا يمكن تحميل وزير الصحة المسؤولية بمفرده فيما حصل وأن "هذا الفشل يتقاسمه وزير الصحة الذين كان من المفروض أن يعقد اجتماعا مع الأطراف المعنية قبل اتخاذ القرار، ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي الذي يبدو أنه تلقى مراسلة من ديوان وزير الصحة ولم يحرك ساكنا".

    ولا يستبعد الحجلاوي أن يكون رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي قد زج بوزير الصحة نحو ارتكاب هذا الخطأ حتى يجد مبررا لإقالته خاصة وأن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أشار إلى وجود مؤامرة حيكت ضد الوزير.

    وقال "إذا كان هذا الأمر صحيحا فهي جريمة بالغة الخطورة لأن الدفع بأرواح الآلاف من المواطنين نحو الموت في سبيل هدف سياسي رخيص يمكن تحقيقه بجرة قلم هو خطأ لا يغتفر".

    التسريع في التغيير

    اللقاح سبوتنيك V المضاد لفيروس كورونا في تونس
    © Sputnik . Чедлы Бен Ибрахим
    هل تنجح تونس في الخروج من مأزق كورونا الوبائي بعد التضامن الدولي الواسع؟
    في المقابل، يرى النائب عن حزب قلب تونس بالبرلمان الجديدي السبوعي في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن قرار إقالة وزير الصحة فوزي مهدي جاء متأخرا وكان من المفترض أن يتم تفعيله منذ مطلع السنة.

    وقال السبوعي إن "تفعيل التحوير الوزاري أصبح ضرورة ملحة خاصة في ظل الوضع الصحي الحساس الذي تمر به البلاد والذي لا يمكن بموجبه أن يدير شخص وزارتيْن مهمتيْن مثل وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية في آن واحد".

    واعتبر النائب أن تعطيل التحوير الوزاري أصبح جزء مهما من الأزمة التي تعاني منها البلاد والتي من المفروض أن توحّد جميع المكونات حكومةً ورئاسةً وبرلمانا ومجتمعا مدنيا.

    وحمل السبوعي وزير الصحة المقال مسؤولية التداعيات المتوقعة للاكتظاظ الذي حصل في مراكز التلقيح، واصفا قراره بالعشوائي واللامسؤول وغير البريء، قائلا "عوض أن يتم اتخاذ قرارات ناجحة تسهم في التقليص من حدة الأزمة وكأن بهذا الوزير يدعو إلى نشر العدوى بين الناس".

    ويرى السبوعي أن دعوة المواطنين الذين تفوق أعمارهم عن الـ 18 سنة إلى الذهاب إلى مراكز التلقيح تتطلب انعقاد مجلس وزاري موسع والتنظيم لها بشكل مسبق، منتقدا تطعيم المواطنين بلقاح لم يعد معمولا به في أوروبا وآخر أثبتت التجارب العلمية عدم فاعليته بالنسبة للسلالات المتحورة مثل سلالة دلتا.

    واستنكر المتحدث استضافة رئيس الجمهورية قيس سعيد لوزير الصحة المقال فوزي مهدي وتساؤله عن المتسبب في حادثة التلقيح المفتوح بينما يقف الطرف الذي أعطى الأمر بذهاب المواطنين إلى مراكز مكتظة ومحدودة العدد أمامه. واعتبر أن رئيس الدولة يحاول التغطية على أخطاء وزير الصحة الذي يتبعه.

    ويذكر أن وزير الصحة فوزي مهدي الذي تقلد مهامه على رأس الوزارة منذ عشرة أشهر قد نشر تدوينة على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" يؤكد فيها أنه تفاجأ بقرار إقالته عبر وسائل الإعلام وهو الوزير الثالث عشر الذي يتقلد هذا المنصب منذ الثورة إلى اليوم.

    انظر أيضا:

    صدمة في تونس.. فيديو لجثث ضحايا كورونا بجانب القمامة في أكبر مستشفيات البلاد
    تونس... وكالة التبغ توزع مكثفات أوكسجين على المستشفيات
    تونس... شاحنات عسكرية تتحرك إلى عدة جهات ورئيس الوزراء يقول "نحن في حرب"
    الرئيس التونسي يوجه الجيش بـ"الحرب على كورونا"
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مقاتلة تشيك ميت في معرض ماكس 2021
    "كش ملك"... ماذا يقف خلف تسمية المقاتلة الروسية الجديدة
    بايدن: أدركت لأول مرة أنني رئيس عندما جلست أمام بوتين
    بايدن: أدركت لأول مرة أنني رئيس عندما جلست أمام بوتين
    المقاتلة تشيك ميت
    المقاتلة الروسية "تشيك ميت"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك