وزارة الصحة العراقية توجه نداء عاجلا للمواطنين والقطاع الطبي بسبب كورونا

وجهت وزاة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، نداءً عاجلًا للعراقيين والقطاع الطبي، وذلك عقب ارتفاع إصابات جائحة كورونا في العراق.

وقالت الوزارة في بيان، إن الوكيل الفني هاني العقابي، "وخلال زيارة ميدانية ل‍مستشفى دار السلام المخصص للعناية بالمصابين بفيروس كورونا في بغداد، وجه نداءً لأبناء شعبنا العراقي بين فيه خطورة الموقف الوبائي في البلد بعد الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات واكتظاظ المستشفيات بالمرضى، مؤكدا أن السلالة الجديدة اكثر انتشارا بين الشباب والأطفال".

ودعا المواطنين إلى "الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية من حيث ارتداء الكمامة والتباعد البدني وتعقيم اليدين وضرورة أخذ اللقاحات المتوفرة والمنتشرة في المنافذ التلقيحية في بغداد والمحافظات والمفتوحة طيلة ايام العطل والأعياد والمناسبات وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى حفاظا على صحتهم وسلامتهم ولأجل عودة الحياة الى طبيعتها".

وأكد على "توفير كل المستلزمات الطبية والصحية لاستقبال الحالات الطارئة خلال أيام الدوام والعطل وعيد الأضحى المبارك لتقديم أفضل الخدمات وعلى مدار الساعة"، مشيدا بجهود الجيش الأبيض وهم يتصدون للجائحة.