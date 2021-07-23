وزارة الصحة العراقية توجه نداء عاجلا للمواطنين والقطاع الطبي بسبب كورونا

وقالت الوزارة في بيان، إن الوكيل الفني هاني العقابي، "وخلال زيارة ميدانية لمستشفى دار السلام المخصص للعناية بالمصابين بفيروس كورونا في بغداد، وجه نداءً لأبناء شعبنا العراقي بين فيه خطورة الموقف الوبائي في البلد بعد الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات واكتظاظ المستشفيات بالمرضى، مؤكدا أن السلالة الجديدة اكثر انتشارا بين الشباب والأطفال".
#الصحة توجه نداءً عاجلاً للعراقيين و "الجيش الأبيض" #صحة #العراق #وزارة_الصحة #كورونا #فيروس_كورونا #كورونا_في_العراق #السومرية— AlsumariaTV-السومرية (@alsumariatv) July 23, 2021
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ودعا المواطنين إلى "الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية من حيث ارتداء الكمامة والتباعد البدني وتعقيم اليدين وضرورة أخذ اللقاحات المتوفرة والمنتشرة في المنافذ التلقيحية في بغداد والمحافظات والمفتوحة طيلة ايام العطل والأعياد والمناسبات وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى حفاظا على صحتهم وسلامتهم ولأجل عودة الحياة الى طبيعتها".
وأكد على "توفير كل المستلزمات الطبية والصحية لاستقبال الحالات الطارئة خلال أيام الدوام والعطل وعيد الأضحى المبارك لتقديم أفضل الخدمات وعلى مدار الساعة"، مشيدا بجهود الجيش الأبيض وهم يتصدون للجائحة.
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