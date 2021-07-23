محافظة القاهرة تحسم حقيقة رفع تعريفة الأجرة لسيارات النقل الجماعي والسرفيس

أفادت وسائل إعلام محلية مصرية، اليوم الجمعة، بأنه لا زيادة على تعريفة الأجرة بعد رفع أسعار البنزين في البلاد.

ونقلت صحيفة الشروق، مساء اليوم الجمعة، عن محافطة القاهرة، تأكيدها انتظام سير العمل داخل جميع مواقف السرفيس في العاصمة المصرية، فضلا عن استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لكل من سيارات النقل الجماعي والسرفيس، مع الإشارة إلى عدم وجود أي زيادة على التعريفة الحالية.

وجاء تأكيد محافظة القاهرة المصرية بعدم زيادة أسعار تعريفة الأجرة في نطاق المحافظة، نتيجة لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار، خاصة بعد إصدار الحكومة المصرية، صباح اليوم، قرارا جديدا برفع أسعار البنزين في البلاد، حيث قررت لجنة التسعير للمنتجات البترولية زيادة أسعار البنزين 80 و92، مع ثبات سعر السولار، بداية من اليوم الجمعة.

وينفذ قرار اللجنة خلال الربع الثالث من العام الحالي، اعتبارا من شهر تموز/يوليو ـ أيلول/سبتمبر 2021، بحيث يتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، بداية من الساعة التاسعة من صباح اليوم، كالآتي 6.75 جنيه للتر البنزين 80، و9 جنيه للتر البنزين 95، و8 جنيه للتر البنزين 92، أي بزيادة البنزين بأنواعه 25 قرش للتر، على أن يتم تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر الواحد.

وتأتي توصيات لجنة التسعير في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، خاصة التذبذب الشديد في الأسعار العالمية، وهو نتيجة لتداعيات جائحة كورونا.