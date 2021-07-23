أرامكو تعلن تسرب بعض بياناتها عبر متعاقد سابق طالبها بدفع فدية

أعلنت شركة "أرامكو" السعودية تسرب بيانات خاصة بها عبر أحد متعاقديها، لكنها قالت أنه "لا تأثير" لذلك على عملياتها.

وقالت الشركة في بيان: "علمت أرامكو مؤخرا بتسريب غير مباشر لحجم محدود من بياناتها التي يحتفظ بها متعاقدون خارجيون".

وأضافت: "نؤكد أن تسريب البيانات لم ينتج عن اختراق لأنظمتنا وليس له تأثير على عملياتنا، وستستمر الشركة في الحفاظ على أمنها السيبراني القوي".

هذه المرة كانت عن طريق تسريبات تمت على يد أحد متعاقديها وهو "مقاول" طالبها بفدية مقدارها 50 مليون دولار من أجل استرجاع معلوماتها المسربة.

وكانت الشركة قالت في تصريحات مقتضبة لوكالة "أسوشيتد برس" قبل أيام، إنه "ثمة ملفات مسربة باتت تستخدم فيما يبدو لمحاولة ابتزاز إلكتروني من أجل فدية مقدارها 50 مليون دولار".

وأضافت بأنه "علمنا أخيراً بنشر غير مباشر لعدد محدود من بيانات الشركة تحتفظ بها أطراف ثالثة متعاقدة معها".

و"برمجيات الفدية"، هي شكل من أشكال الخطف الإلكتروني للبيانات حيث تدر المال الوفير على القراصنة الإلكترونيين الذين يقومون بتشفير بيانات ضحاياهم ثم يطالبونهم بالمال لتمكينهم من الوصول إليها مجددا.

وفي عام 2012، كانت "أرامكو" من بين الشركات التي تعرضت لهجوم من فيروس "شمعون" القادر على إتلاف المعلومات على الأقراص الصلبة للحواسيب، في أسوأ هجوم إلكتروني استهدف السعودية حتى اليوم.