محمد بن زايد يؤكد لرئيس وزراء إسرائيل أهمية العمل المشترك لاستقرار المنطقة

أكد ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، لرئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، ضرورة العمل المشترك من أجل استقرار المنطقة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه ولي عهد أبوظبي من رئيس وزراء إسرائيل، جرى خلاله بحث علاقات التعاون وسبل تعزيزها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وقدم رئيس وزراء إسرائيل التهاني إلى الشيخ محمد بن زايد بمناسبة عيد الأضحى، وتمنياته له بدوام الصحة والسعادة ولدولة الإمارات وشعبها مزيدًا من التقدم والرخاء.

وأعرب الشيخ محمد عن تطلعه للعمل معا لأجل السلام والاستقرار والتنمية لصالح المنطقة وجميع شعوبها والعالم أجمع.

واستعرضا تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية، لا سيما ما يتعلق بمساعي تحقيق السلام والازدهار لجميع شعوب المنطقة والعالم أجمع.

وافتتحت الإمارات، منتصف الشهر الجاري، سفارتها في إسرائيل، بحضور الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوج، وذلك في احتفال رسمي.

​وقبلها في 30 يونيو/ حزيران الماضي، افتتح يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، قنصلية لإسرائيل في دبي، في لحظة وصفتها الخارجية الإسرائيلية بأنها "تاريخية".

يذكر أن إسرائيل والإمارات وقعتا اتفاقية تطبيع في سبتمبر/ أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي حضر مراسم التطبيع في واشنطن.