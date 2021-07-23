الأرصاد المصرية تحذر من موجة طقس حار

وجهت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، اليوم الجمعة، تحذيرا للمواطنين، من طقس الغد.

وتوقع خبراء الهيئة أن يسود غدا السبت، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد أن يكون طقس السبت، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوبي البلاد.

ومن المتوقع أن يكون الطقس معتدلا ليلا رطبا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فقد توقع الخبراء أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.