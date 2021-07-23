شحنة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي تحط في مطار دمشق

تصل، يوم غد السبت، شحنة من المساعدات الطبية المقدمة من الشعب الروسي إلى الشعب السوري.

وقالت مصادر لـ"سبوتنيك" إن الشحنة التي ستحط رحالها في مطار دمشق الدولي مساء غد السبت، تتضمن شحنة كبيرة من لقاح "سبوتنيك V"، إلى جانب مسحات خاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد.

ويتوقع أن يتم تسليم الشحنة في مطار دمشق الدولي بحضور وزير الصحة السوري والسفير الروسي في دمشق، وممثلين عن منظمات إنسانية تعمل على الأراضي السورية.

ويتمتع "سبوتنيك V" بثقة بادية بين أوساط السوريين، وفق ما تظهره خيارات المتوافدين على المراكز الصحية الخاصة بتزويد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وكانت الدفعة الأولى من المساعدات الطبية الروسية لسوريا وصلت إلى مطار دمشق الدولي شهر نيسان/أبريل 2020، في سياق ردم الهوة الصحية التي كرستها العقوبات الغربية على هذا البلد الشرق أوسطي، وبين قدرة الحكومة السورية على دعم البيئة المناسبة لمكافحة انتشار فيروس كورونا على المستوى الأفقي.

وقال السفير الروسي يفيموف لـ"سبوتنيك" آنذاك: "إن المساعدات الروسية تلبي جزءا من الاحتياجات السورية الطارئة التي تصاعدت جراء الحرب الطويلة والعقوبات الغربية الأحادية الجانب"، مشيرا إلى أن "الدول الغربية لم تستجب للنداءات المتكررة والمشهد الإنساني في البلاد في ظل أزمة كورونا العالمية"، مؤكدا "أن هذه الدول تقف ضد الشعب السوري ولاتريد مساعدته حتى في الجانب الصحي".

وتضمنت الدفعة الروسية الأولى التي تسلمتها وزارة الصحة السورية بالتزامن مع تصاعد الهجمة الأولى لفيروس "كورونا المستجد" آنذاك، نحو 10 آلاف اختبار خاص بالكشف عن الإصابة بالفيروس، إضافة إلى 50 جهاز تنفس اصطناعي، و1000 لباس واق ضد الفيروس متكرر الاستخدام، ومثلها 1000 لباس واق للاستعمال مرة واحدة.

وشهدت سوريا خلال الأسابيع الأخيرة انخفاضا كبيرا في منحنى الإصابات المسجلة بفيروس "كورونا المستجد كوفيد 19".

وفي سجل الإصابات اليومية بالفيروس، يوم أمس الخميس 22 يوليو/تموز 2021، كشفت وزارة الصحة السورية أن 4 فقط انضموا إلى لوائح المصابين، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بداية الجائحة العالمية إلى 25853.

كما سجلت الوزارة 5 حالات شفاء يومية، أمس الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 21933.

ولفت، خلال الأيام الخمسة الأخيرة، تراجع عدد حالات الوفاة إلى الصفر، ليبقى عدد الوفيات جراء الفيروس منذ بداية الجائحة، عند 1905 حالة وفاة.