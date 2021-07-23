السيسي: إجراءات مشروع محور التعمير سوف تحقق أقل قدر من الضرر

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، إنه عند التخطيط لأي مشروع، "نعمل على التأكد من قدرته على حل المشكلات التي تقع في المستقبل".

جاء ذلك، خلاله كلمة للرئيس السيسي، في أثناء تفقده أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة، في إطار مبادرة "معا نبني المستقبل"، في محافظة الإسكندرية، شمالي مصر، وفقا لموقع "بوابة الأهرام".

وأضاف الرئيس السيسي خلال حديثه، أن "الإجراءات الهندسية والأعمال التنفيذية لمشروع محور التعمير سوف تحقق أقل قدر من الضرر المتوقع".

وأوضح السيسي أن "الطرق والمحاور الجاري إنشاؤها تتم بمواصفات تراعي استدامة كفاءتها واستيعابها لحركة التنقل والمرور مستقبلا".

كما استمع الرئيس المصري، إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، واللواء أحمد علي العزازي مساعد رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، بشأن أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة.