الجالية الجزائرية في المهجر تبحث آليات دعم المنظومة الصحية في البلاد

قررت تنسيقية الجالية الجزائرية في المهجر، الاجتماع من أجل دراسة آليات دعم المنظومة الصحية، وذلك بإرسال مكثفات الأكسجين.

وجاء في بيان للتنسيقية نشرته عبر صفحتها على موقع "فايسبوك"، اليوم الجمعة: "في ظل الوضع الخطير الذي تعيشه الجزائر بسبب انتشار الموجة الثالثة من وباء كورونا".

وشددت التنسيقية: "ستجتمع تنسيقية الجالية الجزائرية في المهجر هذا المساء بصفة استعجالية مع ممثلي مؤسسة الجزائر المتحدة الخيرية لدراسة الحالة الوبائية الحالية والبحث عن آليات لدعم المنظومة الصحية وذلك بإرسال مكثفات الأكسجين وغيرها من المستلزمات الضرورية".

وأوضحت أنها ستطلع الرأي العام بمخرجات الاجتماع لاحقا فور جهوزيتها.

#وزارة_الصحة : تسجيل 1350 إصابة جديـدة بفيروس كورونـا

وزارة الصحة : تسجيل 18 حـالـة وفاة جديـدة بفيروس #كـورونـا #حصيلة الإصابات المسجلة اليوم تعتبر الأعلى منذ بداية #الجائحة pic.twitter.com/HkeNL8hBgS — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) July 23, 2021

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 1350 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و18 وفاة خلال 24 الساعة الأخيرة وهي أعلى حصيلة منذ بداية الجائحة.