بايدن يستقبل الكاظمي في البيت الأبيض الاثنين المقبل

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين المقبل.

واشنطن- سبوتنيك. وقالت ساكي في إحاطة: "الرئيس بايدن سيلتقي رئيس الوزراء العراقي في البيت الأبيض يوم الاثنين".

© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service فؤاد حسين: "داعش" ما زال موجودا ونشطا في العراق

ووفقا لها، فإن هذه الزيارة ستتم في إطار تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وستوفر للزعيمين فرصة لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا على جدول الأعمال الثنائي، كالتعليم والاقتصاد وتغيير المناخ والأمن.

وقبيل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن، وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الثلاثاء الماضي، إلى العاصمة الأمريكية في زيارة رسمية، التقى خلالها نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.