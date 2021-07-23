الرئاسة التونسية: اجتماع طارئ الآن بالقصر الرئاسي

أعلنت الرئاسة التونسية، صباح اليوم السبت، عقد اجتماع طارئ بالقصر الرئاسي.

وقالت الصفحة الرسمية للرئاسة إن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، يشرف على اجتماع طارئ بقصر قرطاج، دون مزيد من التفاصيل حول طبيعة الاجتماع.

يتبع....