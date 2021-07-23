أسرة الفنانة دلال عبد العزيز تنفي خبر وفاتها 

نفى الإعلامي رامي رضوان، صباح اليوم السبت، خبرا تداولتها مواقع إخبارية حول وفاة الفنانة دلال عبد العزيز.

وقال الإعلامي رامي رضوان، زوج الممثلة دنيا سمير غانم عبر تويتر: "الواحد ما بيتمناش غير كل الخير للناس.. بس فاض الكيل.. يارب كل واحد نشر الخبر ده يشوفه في حبايبه".

الواحد مابيتمناش غير كل الخير للناس.

بس فاض الكيل

يا رب كل واحد نشر الخبر الزبالة ده يشوفه في حبايبه 😘

وللسادة رؤساء التحرير..نقوا صحفيينكوا

ايه القرف ده — Ramy Radwan (@RamyRadwan) July 23, 2021

وأصيبت الفنانة دلال عبد العزيز بفيروس "كورونا"، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني "ملوك الجدعنة"، من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، فيما توفي زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بالفيروس، وشيعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك فيها عدد كبير من النجوم، بينهم يسرا وإلهام شاهين.