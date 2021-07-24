الرئيس التونسي: أخبار الأضاحي أصبحت أهم من نشاطي... فيديو

وجّه الرئيس التونسي، قيس سعيد، انتقادات حادة لوسائل الإعلام التونسية واتهمها بالتعتيم على نشاطه وتحركاته لحل الأزمة الصحية التي تعاني منها تونس منذ فترة.

وقال قيس سعيّد في تصريح أدلى به لقنوات محلية، إن وسائل الإعلام همّشت المبادرات التي يقوم بها سواء في تونس أو على مستوى مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي ومع منظمة الصحة العالمية ومع الدول الأجنبية، قائلا: "يتحدثون عن جلود الأضاحي قبل أن يتحدثوا عن مكالمات مع رؤساء دول شقيقة، كأن قضية الجلود أهم... على الأقل كان عليهم أن يحترموا الدول الأخرى".

وأضاف: "سيأتي الوقت الذي يعرف فيه التونسيون الكثير من الحقائق والكثير من الجرائم، وسيتحمل هؤلاء الذين أجرموا في حق الشعب مسؤولياتهم كاملة أمام القانون".

واستغرب قيس سعيّد حديث بعض التقارير الإعلامية عن غياب دور رئاسة الجمهورية في مجابهة فيروس كورونا، مضيفا: "إذا كان الإعلام يتساءل ماذا فعلنا، لن تكفي برامجه لتعداد ما قمنا به بخصوص مجلس الأمن القومي ووزارة الصحة والعلاقات الخارجية مع عديد من الدول الأجنبية".

وكان قيس سعيد قد وجه انتقادات لرئيس الحكومة هشام المشيشي، خلال إشرافه على موكب تلقي تونس مساعدات طبية ولقاحات وافدة من فرنسا: "لسنا في منافسة أو مبارزة مع أي كان، بل نحن في سباق مع الزمن كي لا يسقط ضحايا آخرون نتيجة جملة من الإخلالات التي أدت إلى هذا الوضع الصحي في تونس، ومن يعتقد أننا ننافسه في جلب اللقاحات، فهو يحتاج تلقيحا من نوع آخر".

يشار إلى أن تونس تعاني أوضاعا صعبة خاصة مع زيادة انتشار بعض سلالات فيروس كورونا المتحورة، وهو ما تسبب في زيادة أعداد المصابين، وارتفاع نسب الوفيات، مخلفا ما يشبه الانهيار في القطاع الصحي.

وقد تلقت تونس مساعدات دولية كثيرة، منها من بعض البلدان العربية مثل مصر والسعودية والكويت وقطر والجزائر والمغرب، ومنها أوروبية مثل فرنسا وبلجيكا وغيرها، وذلك في إطار دعم جهود القطاع الصحي لمواجهة الزيادة المطردة في أعداد المصابين.