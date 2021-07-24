ضاحي خلفان يثير جدلا واسعا... هل ناقض رأيه السابق عن قطر وإيران

اعتبر نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، اليوم السبت، سياسة قطر بالتعاون مع إيران صحيحة، مؤكدا تأييده للتعاون مع طهران وإسرائيل.

وقال خلفان، في سلسلة تغريدات عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "سياسة قطر تجاه إيران في ظل الأحداث الجارية وعدم تعليق الجزيرة على ما يحدث سياسة حكيمة... هذا هو المطلوب"، مضيفا أن "المواقف القطرية أثبتت أنها داعمة لاستقرار الخليج والوطن العربي".

سياسة قطر تجاه ايران في ظل الاحداث الجارية وعدم تعليق الجزيرة على ما يحدث سياسة حكيمة....هذا هو المطلوب . — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 24, 2021

اثبتت المواقف القطرية انها المواقف الداعمة لاستقرار الخليج والوطن العربي. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 24, 2021

وتساءل: "لماذا سياسة قطر في انتهاج مواقف تعاونية مع إيران صح؟"، "لماذا اتهام غيرها بالتعاون مع إيران غلط؟"، منتقدا ما وصفها "ازدواجية المعايير".

لماذا سياسة قطر في انتهاج مواقف تعاونية مع ايران صح ؟. لنسمع الجواب — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 24, 2021

ثم أكد نائب رئيس شرطة دبي، أنه يؤيد "كل توجه يحقق الاستقرار في الخليج العربي مع إيران أو مع إسرائيل أو مع من يكون أنا معه... كل توجه يدعو إلى التسامح أنا معه... وغير ذلك لا".

كل توجه يحقق الاستقرار في الخليج العربي مع ايران او مع إسرائيل او مع من يكون انا معه...كل توجه يدعو الى التسامح انا معه...وغير ذلك لا — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 24, 2021

ورأى مغردون أن خلفان قد غير رأيه الذي كان أعلنه في تغريدة أكد فيها أن دول الخليج من الممكن أن تتحالف مع الشيطان ضد إيران، قائلا: "دول الخليج العربي مش مع اسرائيل... لو مع الشيطان عليها ان تتحالف في سبيل التصدي للمشروع الفارسي في الوطن العربي... لأن إيران الملالي مشروع لخائن مزروع كحسن وعبد الملك وآخرين".

كما أكد وقتها، أن تهمة الإرهاب تجمع ما بين قطر وإيران، مضيفاً أنه "في الوقت الذي تعمل فيه المملكة العربية السعودية والإمارات على صناعة السمعة الطيبة، تصنع قطر السمعة السيئة"، على حد قوله.