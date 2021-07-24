تونس تسجل أعلى زيادة يومية في وفيات كورونا

سجلت تونس أعلى حصيلة يومية في الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم السبت، تسجيل 317 حالة وفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وتعد هذه الزيادة زيادة قياسية تشهدها البلاد منذ انتشار الجائحة.

وأعلنت الصحة التونسية أيضا تسجيل 5624 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع المخاوف من عدم قدرة النظام الصحي في البلاد على التعامل مع الجائحة، حيث تمتلئ وحدات العناية المركزة في المستشفيات عن آخرها، إلى جانب وجود نقص في إمدادات الأكسجين، في الوقت الذي تسير فيه حركة التطعيم بإيقاع بطيء.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن تونس لديها أعلى حصيلة يومية من الوفيات جراء كورونا في أفريقيا والعالم العربي حالياً.

يشار إلى أن تونس تعيش أوضاعا صعبة بسبب انتشار فيروس كورونا، مما رفع نسبة الوفيات، إضافة إلى عدم قدرة القطاع الصحي على مواجهة الزيادة المطردة في الإصابات.

وقد تلقت تونس، الفترة الماضية، مساعدات متنوعة، منها مساعدات عربية، من مصر والسعودية والمغرب والجزائر والكويت وقطر، ومنها أوروبية كفرنسا وبلجيكا وغيرها.