الجزائر تتسلم أكثر من مليوني جرعة جديدة من لقاح "كورونافاك" الصيني

أعلنت السلطات الصحية في الجزائر، أمس الجمعة، أنها استلمت أكثر من مليوني جرعة من اللقاح الصيني "كورونافاك" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

واستقبلت السلطات العسكرية طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية في القاعدة الجوية بمطار بوفاريك، وعلى متنها شحنة جديدة من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد "كورونافاك"، في ظل الانتشار السريع للوباء عبر مختلف ولايات البلاد، وفقا لما نقلته صحيفة "النهار" الجزائرية.

ونشر معهد باستور الطبي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أنه "تم استلام مليونين وأربعة مئة ألف جرعة من اللقاح الصيني (كورونافاك) المضاد لفيروس كورونا المستجد".

وأصدرت وزارة الدفاع الوطني الجزائري بيانا جاء فيه أن "هذه العملية الجديدة، التي ستليها عمليات مماثلة لجلب دفعات أخرى من اللقاح ومن التجهيزات الطبية، سيتم استلامها خلال الأيام والأسابيع المقبلة دعما للمنظومة الصحية الوطنية وتؤكّد مرة أخرى الاستعداد الدائم للجيش الوطني الشعبي لتلبية نداء الوطن وخدمة الشعب الجزائري في كل الظروف وأداء مهامه الإنسانية على أكمل وجه".

هذا وتشهد الجزائر ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت السلطات الصحية إلى غاية الآن نحو 161350 إصابة وشفي منها 109812 شخصا، فيما سجّلت 4044 حالة وفاة عبر الوطن.