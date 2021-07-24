انتحار موظف أمن في السفارة الأمريكية بالكويت داخل دورة مياه

عاجل - انتحار موظف أمن في #السفارة_الأميركية داخل دورة مياه • مصدر أمني لـ القبس: الموظف عُثر عليه مصاباً برصاصة في رأسه.. وبجواره سلاح https://t.co/XWPTaCXACW

وأكد المصدر أنه "تم رفع جثة الحارس البالغ من العمر 44 عاما، من قبل الأدلة الجنائية ونقلها إلى الطب الشرعي لتحديد وقت وسبب الوفاة".

وتداولت المواقع الإخبارية الإلكترونية نبأ حادثة الوفاة دون معرفة المزيد من التفاصيل حول أسباب إطلاق الموظف النار على نفسه.

ووقعت حالات الانتحار في مناطق مختلفة من البلد الخليجي ولأشخاص بأعمار مختلفة كذلك، بعضهم كان مصابا بالفيروس المستجد "كوفيد 19"، إلا أن البعض الآخر لم يكن مصابا، إلا أن ضيق الحال وصعوبة الأوضاع الاقتصادية دفعتهم لهذه الخطوة، وفق تقارير إعلامية.