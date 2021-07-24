روسيا ترسل 160 طنا من المساعدات الطبية واللقاحات إلى سوريا

استقبلت السلطات السورية، اليوم السبت، مساعدات ومسلتزمات طبية مقدّمة من روسيا، كمبادرة لتقديم يد العون والدعم، في ظل انتشار جائحة "كورونا".

وأرسلت روسيا 160 طنا من المساعدات المتمثلة في 250 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك لايت"، ومستلزمات طبية تتعلق بالفحوص الطبية المخبرية للكشف عن فيروس "كورونا" المستجد، تكفي لمليون مسحة طبية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "سانا" السورية.

وكانت الدفعة الأولى من المساعدات الطبية الروسية لسوريا وصلت إلى مطار دمشق الدولي شهر أبريل/ نيسان 2020، في سياق ردم الهوة الصحية التي كرستها العقوبات الغربية على هذا البلد الشرق أوسطي، وبين قدرة الحكومة السورية على دعم البيئة المناسبة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" على المستوى الأفقي.

#عاجل || #سانا ..

مراسلة سانا: وصول 160 طناً من #المساعدات_الروسية و٢٥٠ ألف جرعة من لقاح "سـ*ـبوتنيك لايت" ومستلزمات طبية متعلقة بالفحوص المخبرية للكشف عن فيروس كو*رونا "كيتات" تكفي لمليون مسحة إلى مطار دمشق الدولي مقدمة من روسيا الاتحادية للجمهورية العربية السورية pic.twitter.com/ZBDlSlKxXV — سانا عاجل (@SanaAjel) July 24, 2021

وتضمنت الدفعة الروسية الأولى التي تسلمتها وزارة الصحة السورية بالتزامن مع تصاعد الهجمة الأولى لفيروس "كورونا المستجد" آنذاك، نحو 10 آلاف اختبار خاص بالكشف عن الإصابة بالفيروس، إضافة إلى 50 جهاز تنفس اصطناعي، و1000 لباس واق ضد الفيروس متكرر الاستخدام، ومثلها 1000 لباس واق للاستعمال مرة واحدة.