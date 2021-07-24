وسائل إعلام سعودية: التحالف يدمر ثلاث طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون صوب المملكة

أفادت وسائل إعلام رسمية سعودية، مساء اليوم السبت، بأن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية تمكنت من تدمير ثلاث طائرات مسيرة، أطلقتها جماعة "أنصار الله" من اليمن صوب المنطقة الجنوبية للملكة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، نقلا عن بيان للتحالف العربي، إن "الدفاعات الجوية تعترض وتدمر ثلاث طائرات مسيّرة (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية".

#عاجل #التحالف: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر ثلاث طائرات مسيّرة (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) July 24, 2021

​وأكد التحالف في بيانه على "استمرار المليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وشدد على أنه "يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".

#عاجل#التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) July 24, 2021

​وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها "أنصار الله" أواخر 2014، من جهتها تنفذ الجماعة هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن وأراضي المملكة.