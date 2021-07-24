تركيا... السيطرة على حرائق امتدت من الجانب السوري ... فيديو وصور

نجحت فرق الإطفاء التركية، اليوم السبت، في السيطرة على حرائق في منطقة "يايلاداغي"، التابعة لولاية هطاي جنوبي تركيا، انتقلت إليها من الأراضي السورية.

وأفادت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم السبت، بأن حرائق منطقة يايلاداغي التركية اندلعت في بلدة "كسب"، التابعة لمحافظة اللاذقية، في الشمال الغربي السوري، ثم امتدت إلى غابة تقع في موقع "تشاملي تبة" في يايلاداغي، وهي المنطقة التي تقع على الحدود التركية السورية.

#تركيا.. السيطرة على #حرائق امتدت من الجانب السوري

سيطرت فرق الإطفاء التركية على حرائق في منطقة "يايلاداغي" التابعة لولاية "#هطاي" جنوبي البلاد، انتقلت إليها من الأراضي السورية.https://t.co/8MZxiUJSO7 pic.twitter.com/c4dSxuMoFe — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) July 24, 2021

وأكدت الوكالة التركية أن فرق الإطفاء في بلادها هرعت إلى مكان الحريق، على الفور، حيث تمكنت من إخماد الحرائق، والتي ألحقت ضررا يقدر بحوالي هكتار واحد من الجانب التركي.

#تركيا.. السيطرة على #حرائق امتدت من الجانب السوري

سيطرت فرق الإطفاء التركية على حرائق في منطقة "يايلاداغي" التابعة لولاية "#هطاي" جنوبي البلاد، انتقلت إليها من الأراضي السورية.https://t.co/8MZxiUJSO7 pic.twitter.com/MvfavDUPRN — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) July 24, 2021

وأشارت إلى أن الجانب السوري نجح بدوره في إخماد الحريق على أراضيه، لافتة إلى أنه لم يُعرف، سبب اندلاعه، حتى الآن.