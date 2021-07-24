الرئيس الإيراني المنتخب يكشف عن أولوية بلاده المقبلة

كشف الرئيس الإيراني المنتخب، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، عن أجندة بلاده المقبلة.

وجاء في تقرير لوكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، أن رئيسي يعتبر تعزيز وتطوير العلاقات مع سلطنة عمان هدفا مهما لبلاده، مؤكدا أن الحوار مع دول الجوار أولوية الدبلوماسية للحكومة الإيرانية المقبلة.

وذكرت الوكالة أن تصريح الرئيس الإيراني المنتخب جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه، اليوم السبت، من هيثم بن طارق، سلطان عمان، هنأ فيه إبراهيم رئيسي بمناسبة عيد الأضحى، موضحا أن قوة ومتانة الأخوة بين الشعبين والصداقة القديمة بين الحكومتين راسخة، إذ لم تتمكن التطورات الإقليمية والدولية من إضعافها.

وطلب إبراهيم رئيسي من سلطان عمان تنظيم برنامج شامل يهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، على أن يكون تحت إشراف خبراء بارزين من الطرفين وتنفيذه بموافقة قادة الجانبين، واصفا سلطنة عمان بالجار الموثوق والشريك القيّم لبلاده.

وأكد إبراهيم رئيسي أن هناك ثقة كبيرة وقائمة بين البلدين، معتبرا أن تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية هدف في متناول اليد، مشيرا إلى أن الحوار والتشاور وتبادل الأفكار مع دول الجوار، بشأن القضايا والملفات المهمة في المنطقة، يعد أولوية دبلوماسية لحكومة إيران المقبلة.