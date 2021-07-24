العاهل السعودي وولي عهده يبعثان برسالة إلى آبي أحمد

ونشرت وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم السبت، أن العاهل السعودي وولي عهده بعثا رسالة تهنئة إلى رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للوزراء في بلاده.
#خادم_الحرمين_الشريفين وسمو #ولي_العهد يهنئان رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا بمناسبة إعادة انتخابه.#واس pic.twitter.com/WN1mZwMAfv— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 24, 2021
وأعرب سلمان بن عبدالعزيز عن أصدق التهاني والتمنيات بالتوفيق والنجاح لآبي أحمد، وللشعب الإثيوبي الصديق، المزيد من التقدم والرقي.
وفي السياق نفسه، بعث الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة مماثلة لرئيس الوزراء الإثيوبي، معربا فيها عن التمنيات بالتوفيق لآبي أحمد ولدولته، أيضا.
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