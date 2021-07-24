قائد البحرية السعودية يشهد مراسم تعويم السفينة الحربية "جازان" في إسبانيا

شهد قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبد الله، مراسم تعويم السفينة جازان بإحدى أحواض بناء السفن في مملكة إسبانيا، ضمن مشروع السروات، الذي يضم عدة سفن حربية بقدرات قتالية متطورة.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع السعودية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن تعويم السفينة جازان جرى برعاية قائد القوات البحرية السعودية

وقالت صحيفة "الرياض" السعودية إن السفينة التي تم تعويمها هي السفينة رقم 4 ضمن مشروع السروات، وهي من نوع كورفيت "أفانتي 2200"، التي تنضم للبحرية الملكية السعودية.

ولفتت الصحيفة، في تقرير عن السفينة، إلى أن السفينة الجديدة يطلق عليها رسميا اسم سفينة جلالة الملك " جازان".

وذكرت أن مراسم التعويم جرت في في حوض بناء سفن تابع لشركة نافانتيا في مملكة إسبانيا.

وتمتلك سفن مشروع السروات أنظمة قتالية حديثة تمكنها من التعامل مع الأهداف البحرية والجوية والغواصات.

كما تمتلك أنظمة حرب إلكترونية متطورة، إضافة إلى تزويدها بنظام إدارة معارك يحمل اسم "حزم" وهو نظام سعودي تم تصميمه بالكامل في السعودية.