الحكومة الأردنية تعلن حالة وفاة واحدة في حادثة مستشفى الغاردنز بالعاصمة عمان

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، صخر دودين، في وقت متأخر مساء السبت، إن الأجهزة الحكومية المختصة، وفور ورود أنباء عن انقطاع التيّار الكهربائي في مستشفى الجاردنز تحركت على الفور للوقوف على حيثيات هذه الحادثة ومسبباتها والأضرار الناجمة عنها.

وبحسب بيان، نقله التلفزيون الأردني، كشف دودين أن الحكومة طلبت من النيابة العامة فتح تحقيق حول حادثة إنقطاع التيار الكهربائي في ظل وجود حالة وفاة داخل المستشفى.

دودين : الحكومة طلبت من النيابة العامّة فتح تحقيق حول حادثة انقطاع التيّار الكهربائي بمستشفى الجاردنز#عاجل #التلفزيون_الأردني pic.twitter.com/LLHa56dt60 — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) July 24, 2021

ولفت متحدث الحكومة إلى أن وزيري الداخليّة مازن الفراية والصحة الدكتور فراس الهواري انتقلا على الفور إلى المستشفى للوقوف على ما جرى واتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية.

وأفادت وسائل إعلام أردنية إن ماسا كهربائيا أدى لانقطاع التيار الكهربائي في مستشفى الجاردنز الخاصة، بالعاصمة، عمان، ما أثر على إنارة المستشفى، وأدى لوقوع وفيات.