التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة مفخخة جنوبي السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي السعودية.

وقال التحالف في بيان: "الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

#عاجل #التحالف : الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط. #واس_عام — واس العام (@SPAregions) July 24, 2021

​وأكد التحالف: "إحباط كافة محاولات المليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية"، مضيفا أنه بذلك "اعترض ودمر ما مجموعه (٤) طائرات مسيرة باتجاه جنوب المملكة".

وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.