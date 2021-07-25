انطلاق أولى الرحلات السياحية المباشرة بين إسرائيل ومدينة مراكش المغربية

تنطلق اليوم الأحد، أولى الرحلات السياحية المباشرة من إسرائيل إلى مدينة مراكش المغربية، في ظل إعادة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل.

وتبدأ شركتا الطيران الإسرائيليتان العال وإسرإير أولى الرحلات السياحية، في خطوة للربط مباشرة بين تل أبيب ومراكش والدار البيضاء، بحسب وكالة رويترز.

وقال مسؤولون مغاربة إنه بالإضافة إلى هاتين الشركتين ستبدأ شركة ثالثة وهي "أركيا" رحلاتها إلى المغرب في الرابع من أغسطس/ آب المقبل.

يأتي ذلك بعد إعلان وزير خارجية إسرائيل، يائير لابيد، أنه سيزور المغرب نهاية يوليو/ تموز الجاري، قائلا: "هذه مناسبة تاريخية".

بينما أكد أن نظيره المغربي، ناصر بوريطة، أنه سيرد الزيارة لافتتاح بعثة دبلوماسية في إسرائيل.

وتهدف الرحلات إلى جذب 38000 سائح إسرائيلي إلى المغرب مع نهاية العام الحالي، حيث يراهن المغرب على الإسرائيليين من أصول مغربية والذين يقدر عددهم بنحو مليون إسرائيلي.

يشار إلى أن المغرب قد أعاد العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد اتفاق ثلاثي مغربي إسرائيلي أمريكي في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو منذ عام 1976.