مركز المصالحة الروسي: 32 عملية قصف من قبل إرهابيي النصرة في إدلب السورية

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء فاديم كوليت، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا)، نفذوا 32 عملية قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غربي سوريا.

موسكو - سبوتنيك. وأوضح كوليت خلال مؤتمر صحفي: "تم تسجيل 32 عملية إطلاق نار من مواقع تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي [المحظور في روسيا] في منطقة إدلب لخفض التصعيد، (بحسب بيانات الجانب السوري 26 حالة إطلاق نار)، من بينها 19 عملية قصف في محافظة إدلب و8 في محافظة اللاذقية و1 في محافظة حلب، و4 في محافظة حماة".

وأكد كوليت أن مركز المصالحة لم يسجل أي عمليات قصف خلال اليوم الماضي من قبل التشكيلات المسلحة الموالية لتركيا.

وتابع المسؤول العسكري أن وحدات الشرطة العسكرية الروسية واصلت دورياتها في منطقة منبج في محافظة حلب.