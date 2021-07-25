زوج ضحية مستشفى الجاردنز في الأردن يروي تفاصيل الحادث

كشف زوج السيدة المتوفاة في مستشفى "الجاردنز" في العاصمة الأردنية، عمان، جراء انقطاع التيار الكهربائي، تفاصيل الحادث المؤلم.

نقل موقع "عمون" عن الزوج، الذي لم يذكر اسمه، أن التيار الكهربائي انقطع عن الجناح الشمالي بقسم العناية المركزة في طابق واحد فقط من المستشفى.

وأوضح أن هذا حدث في تمام الساعة العاشرة و8 دقائق من ليل السبت، مشيرا إلى أن الجناح يضم 11 غرفة فيها 11 مريضا.

وذكر أن انقطاع التيار الكهربائي في الجناح استمر نحو 24 دقيقة، لافتا إلى أنه كان واصلا إلى بقية طوابق المستشفى.

ولفت إلى حدوث حالة من الإرباك خلال الفترة بين انقطاع التيار وتدارك إدارة المستشفى لأحوال المرضى.

وبين أن استخدام أجهزة بديلة لإنقاذ المرضى استغرق وقتا كذلك بسبب حاجة هذه الأجهزة إلى الكهرباء أيضا.

وأشار إلى أن الكوادر الطبية حاولت إسعاف زوجته باستخدام البالون والنفخ، من أجل توصيل الأوكسجين إلا أن هذا جاء بعد فوات الأوان.

كما لفت إلى أنهم فشلوا في إنقاذها بإنعاش القلب، موضحا أن دقات القلب انخفضت إلى صفر وكذلك مستوى الأوكسجين.