العراق يحذر من تأجيل موعد الجرعة الثانية من لقاحات كورونا

حذرت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، من تأجيل موعد الجرعة الثانية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

أكدت قناة "السومرية" أن منظمة الصحة العالمية لم تبلغ العراق بوجوب تلقي الجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ناقلة عن رياض الحلفي، مدير عام الصحة العامة العراقية، ضرورة عدم تأجيل موعد الجرعة الثانية من تلك اللقاحات، بهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية.

وذكر الحلفي أن مدة تطعيم لقاح فايزر من 3- 6 أسابيع، وتلقي اللقاح خلال مدة محددة، من 21 - 42 يوما، مع عدم ضمان فاعلية اللقاح بعدها"، موضحا أن المدة نفسها تشمل لقاح أسترازينيكا أيضا، الذي تم تحديد جرعته الثانية من 8 -12 أسبوعا، أما عن اللقاح الصيني حدد من 3 - 4 أسابيع.

سبق أن دعا المسؤول العراقي إلى مقاضاة الجهة الصحية في بلاده، التي وقعت في خطأ إعطاء لقاح مغاير بين الجرعة الأولى والثانية، مشيرا إلى أن الجرعة الأولى تؤخذ للجهاز المناعي، والثانية لتحفيز الأجسام المضادة للبقاء لفترة طويلة تصل إلى 6-8 أشهر، وهي كافية لحماية الجسم.

ومن جهته، دعا أحمد رشدي عبد الله، أستاذ المناعة إلى تشكيل هيئة مستقلة للأمراض المعدية، تقضي بالكشف المبكر والعزل، بهدف تقليص أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مطالبا بوضع استراتيجية جديدة لمواجهة الأمراض الوبائية".

وفي سياق متصل، وجهت وزارة الصحة العراقية، نداء عاجلا للعراقيين والقطاع الطبي، عقب ارتفاع إصابات جائحة كورونا في العراق.

وقالت الوزارة في بيان، إن الوكيل الفني هاني العقابي، "وخلال زيارة ميدانية ل‍مستشفى دار السلام المخصص للعناية بالمصابين بفيروس كورونا في بغداد، وجه نداءً لأبناء شعبنا العراقي بين فيه خطورة الموقف الوبائي في البلد بعد الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات واكتظاظ المستشفيات بالمرضى، مؤكدا أن السلالة الجديدة اكثر انتشارا بين الشباب والأطفال".

وأكد على "توفير كل المستلزمات الطبية والصحية لاستقبال الحالات الطارئة خلال أيام الدوام، والعطل وعيد الأضحى المبارك لتقديم أفضل الخدمات، وعلى مدار الساعة"، مشيدا بجهود الجيش الأبيض وهم يتصدون للجائحة.