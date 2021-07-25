الملك السعودي يوجه بتقديم مساعدات طبية لماليزيا لمواجهة كورونا

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، بتقديم مساعدات طبية عاجلة لماليزيا تتضمن مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، بعد طلب رسمي ماليزي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الملك سلمان وجه "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم مملكة ماليزيا الشقيقة بشكل عاجل بالأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية بما يسهم في تجاوز آثار جائحة كورونا "كوفيد-19".

وتابعت الوكالة قائلة إن "توجيه الملك جاء بناء استجابة لطلب الوزير أول للشؤون الخارجية الماليزي هشام الدين حسين، خلال اتصال مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".

وتشمل المساعدات تأمين مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس کورونا، وأجهزة طبية وأجهزة عناية وعلاج ومستلزمات وقائية وغيرها من الاحتياجات الطبية، بحسب المشرف العام على المركز عبدالله الربيعة.

وأوضح الربيعة "أنه فيما يخص تأمين مليون جرعة لقاح مضاد لـكوفيد-19، فإنه سيتم التنسيق مع مكتب الوزير أول للشؤون الخارجية الماليزي لسرعة التعاقد مع إحدى الشركات العالمية المعتمدة لتوريد الكميات المطلوبة من اللقاحات من مصانعها مباشرة إلى ماليزيا".

وتشهد ماليزيا ازديادا في عدد الإصابات نتيجة تفشي سلالة "دلتا"، وتواجه صعوبة في احتواء أكبر تفش في البلاد مع تسجيل إصابات ووفيات قياسية رغم تكثيف برنامج التطعيم وفرض تدابير وقائية صارمة.

وأعلنت وزارة الصحة الماليزية السبت تسجيل 15902 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة في البلاد، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 996393 حالة. /نهاية الخبر/