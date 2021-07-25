السعودية... استقبال أول فوج من المعتمرين بعد انتهاء موسم الحج

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأحد، استقبال أول فوج من المعتمرين بعد عودة العمرة، إثر انتهاء موسم الحج هذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن عملية استقبال المعتمرين جرت وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الوقائية داخل المسجد الحرام، حفاظا على سلامة المعتمرين.

ونظمت رئاسة المسجد الحرام بالتعاون مع الجهات المختصة عملية دخول المعتمرين إلى الحرم المكي من خلال أبواب محددة.

وجرت مراعاة قواعد الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد البدني، أثناء تأدية المناسك، عبر المسارات الافتراضية والمواقع المحددة التي يؤدي بها المعتمرون الصلوات.

ويوم الجمعة الماضي، اختتمت السعودية موسم الحج لهذا العام والذي جرى تنظيمه بمشاركة عدد محدود من الحجاج بلغ 60 ألف حاج فقط من المتواجدين داخل المملكة، وسط ضوابط صحية صارمة لتفادي تداعيات كورونا.

وكان العام الماضي قد شهد موسما استثنائيا للحج بسبب تفشي وباء كورونا، حيث اقتصر عدد الحجاج قرابة 10 آلاف حاج من داخل المملكة فقط مقارنة بنحو 2.5 مليون حاج، قدموا من أرجاء العالم، في عام 2019.