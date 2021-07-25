إسرائيل تمنع دخول شحنات وقود إلى غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الأحد، بأن السلطات الإسرائيلية قررت منع دخول شحنات الوقود إلى غزة.

وذكر موقع "معا" نقلا عن لجنة تنسيق معبر كرم أبو سالم أن السلطات الإسرائيلية اتخذت قرارا بإغلاق المعبر أمام شحنات النفط إلى قطاع غزة.

وأفادت لجنة تنسيق معبر كرم أبو سالم، بأنه تم إبلاغ الجانب الفلسطيني بوقف تنسيق دخول 24 شاحنة وقود لمحطة كهرباء غزة، والتي من المفترض إدخالها الأحد 25 يوليو/تموز 2021، إلى قطاع غزة.

وأشارت اللجنة إلى أن المنع تم من الجانب الإسرائيلي دون إبداء الأسباب.