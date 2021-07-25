مصر تحصل على قرض جديد لإنشاء محطتين لتحلية مياه البحر

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، قرارا جمهوريا بالموافقة على اتفاقية قرض جديد بشأن مشروع إنشاء محطتين لتحلية مياه البحر.

وجاء في حيثيات القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية أنه "تمت الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 5 ملايين و500 ألف دينار كويتي (ما يعادل تقريبا 1.82 مليون دولار)".

وأوضح القرار أن "القرض مخصص لتمويل مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه بحر في مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة".

وقد نشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأحد 25 يوليو/ تموز 2021 مما يعني سريان العمل به.