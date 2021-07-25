الحكومة الأردنية: الكهرباء لم تنقطع عن الأجهزة الطبية بمستشفى الجاردنز

كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة الأردنية، صخر دودين، عن تفاصيل جديدة في حادث مستشفى الجاردنز بعمان.

وقال الوزير في مداخلة عبر التلفزيون الأردني إن الحادث نتج عن تماس كهربائي داخل المستشفى الخاص في العاصمة عمان.

وأشار دودين إلى أن التماس تسبب في إنزال قاطع الإضاءة داخل عدد من غرف المستشفى، بحسب موقع "عمون"، اليوم الأحد.

وذكر الوزير الأردني أن مولدات الكهرباء المربوطة بالأجهزة الطبية تعمل من تلقاء نفسها فورا.

وأكد دودين أن انقطاع التيار لم يؤد إلى انقطاع الكهرباء عن الأجهزة الطبية.

وأشار الوزير إلى أن هناك تحقيقات مكثفة تجري حاليا، وأن الحكومة تنتظر نتائج هذه التحقيقات.

وكان الوزير أعلن، أمس السبت، أن الحكومة طلبت من النيابة العامة فتح تحقيق حول حادثة انقطاع التيار الكهربائي في ظل وجود حالة وفاة داخل المستشفى.

وأفادت وسائل إعلام أردنية أن انقطاع التيار الكهربائي في مستشفى الجاردنز الخاصة، أثر على إنارة المستشفى، وأدى لوقوع وفيات.