إعلام: تعديل وزاري مرتقب يشمل أكثر من 15 وزيرا في الحكومة المصرية

أفادت وسائل إعلام مصرية، بأن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بصدد القيام بتعديل وزاري مرتقب على حكومته يشمل أكثر من 15 وزيرا.

نقل موقع "مصراوي" عن مصادر مطلعة ، اليوم الأحد، قولهم إن "مشاورات التعديل، بدأها مدبولي قبل إجازة عيد الأضحى، بالاجتماع مع الشخصيات المرشحة لتولي المناصب الوزارية".

وكشفت المصادر أن "التعديل ربما يشمل أكثر من 15 وزيرا داخل الحكومة المصرية، كما يشمل أيضا تعديل حقيبتين سياديتين".

ووفقا للمصادر، فإنه

"من المرجح أن يتم التعديل في أول أغسطس المقبل، أو بعد انتهاء المشاورات الخاصة بإجرائها".

وأكدت المصادر أنه "سيتم الإبقاء على الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا لها"

وأوضحت المصادر أن "الهدف من التعديل هو تنشيط عمل الحكومة، التي مر عليها حوالي 3 سنوات، كما أن هناك بعض الوزراء احتفظوا بمناصبهم لأكثر من 4 سنوات".