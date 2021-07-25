رئيس وزراء الأردن: نتصدى لمن يستهدف موروثنا الديني والقيمي

أكد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، على أن الحكومة تتصدى دوما لكل من يستهدف الموروث القيمي والديني والثقافي للمجتمع الأردني.

جاء هذا في تصريحات له، اليوم الأحد، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، بحسب موقع "عمون".

وحذر رئيس الوزراء من تهديد حياة المواطنين وخلق أجواء ومناخات من شأنها التحريض عليهم وعلى سلامتهم.

كما حذر رئيس الحكومة من استثارة بعض الغرائز التي لا صلة لها بالدين ولا بالموروث القيمي والاجتماعي.

وشدد على أن الأردن كدولة مؤسسات سوف تتصدى بحزم لمن يستهدف زعزعة أوضاع المجتمع، ومن يمس ثوابته الوطنية والدينية والثقافية.